Eddie Van Halen y Sammy Hagar "hicieron las paces" poco antes de la muerte del guitarrista

Después de años peleas públicas, el guitarrista Eddie Van Halen y el cantante Sammy Hagar hicieron las paces a principios de este año, según una carta que el vocalista escribió horas después de la muerte del emblemático músico.

Hagar le envió el texto al conductor Howard Stern luego de que fuera invitado a su programa pero declinara ya que "no estaba listo para hablar en persona".

"Eddie y yo habíamos estado enviando mensajes de texto, y ha sido una fiesta de amor desde que comenzamos a comunicarnos a principios de este año", escribió Hagar.

"Ambos acordamos no decirle a nadie, debido a todos los rumores que se suscitaría sobre una reunión, y ambos sabíamos que eso no iba a suceder. Pero también quería que nadie supiera sobre su salud", agregó el cantante.

"Dejó de responderme hace un mes y pensé que no era bueno", reveló Hagar. "Me acerqué una vez más la semana pasada y, cuando no respondió, pensé que era cuestión de tiempo. Pero llegó demasiado pronto", expresó.

Hagar reemplazó a David Lee Roth como el cantante de Van Halen en 1985, pero se fue en 1996, para luego volver en la reunión de 2003 hasta 2005.