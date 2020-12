Familia de Chris Cornell lanza álbum póstumo grabado en 2016

La viuda de Chris Cornell, Vicky Cornell y sus hijos, Toni y Christopher, lanzaron este viernes "No One Sings Like You Anymore", un álbum póstumo del ex líder de Soundgarden.

Grabado en 2016, el disco presenta versiones de "Watching The Wheels" de John Lennon, "Sad Sad City" de Ghostland Observatory, "Showdown" de Electric Light Orchestra, "Get It While You Can", popularizado por Janis Joplin, y una nueva grabación de estudio de" Nothing Compares 2 U ", escrita por Prince.

También se incluye la versión de Cornell de "Patience" de Guns 'N Roses, que fue lanzada en su cumpleaños este año.

Todos los instrumentos de "No One Sings Like You Anymore" fueron interpretados por Cornell y Brendan O'Brien, quienes también produjeron y mezclaron el álbum.

"Este disco es tan especial porque es una obra de arte completa que Chris creó de principio a fin. Su elección de versiones proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron", afirmó Vicky Cornell.