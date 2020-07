"No hacerlo es ser cómplice": Axl Rose defiende su derecho a hablar sobre cuestiones políticas

El cantante y líder de Guns N 'Roses, Axl Rose, escribió un mensaje el 4 de julio defendiendo su franqueza política tras una serie de comentarios hacia el Gobierno de Donald Trump.

"Mi desdén por nuestra administración actual y lo que percibo como su amenaza a nuestra democracia no es ningún secreto", escribió Rose.

"En general, mis publicaciones con respecto a eventos actuales, política o cuestiones sociales provienen de una sensación de indignación, obligación y responsabilidad de decir algo en momentos en que siento que no hacerlo es ser cómplice (en oposición al deseo de atención o autopromoción)", continuó el cantante.

"No soy nadie, solo un ciudadano que, como todos los demás, tiene sus propias opiniones y creo en mi corazón que, en última instancia, quiero lo mejor para no solo nuestro país sino para la humanidad, la vida silvestre y nuestro medio ambiente y el de los demás", aseguró el estadounidense.

My disdain 4 r current administration n’ what I perceive as it’s threat to r democracy is no secret. I’m not (cont) https://t.co/vXSKO5lVBt