The Smashing Pumpkins anuncia álbum de 33 canciones

The Smashing Pumpkins ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, "ATUM", que consistirá en una ópera rock de 33 canciones.

El trabajo se dividirá en tres actos y se anunció como la secuela de "Mellon Collie and the Infinite Sadness" de 1995 y "Machina/Machine of God" de 2000.

Cada acto de "ATUM" se lanzará cada 11 semanas: el Acto 1 se publicará el 15 de noviembre, el Acto 2 el 31 de enero, y el Acto 3 el 21 de abril.

Como anticipo, el grupo estrenó el primer single, "Beguiled".