Tom Morello anuncia autobiografía con recopilación de fotos y manuscritos

"Whatever It Takes" es el nombre de la autobiografía que Tom Morello publicará en octubre en la que hará un repaso de su carrera musical junto a fotografías y manuscritos.

"Es sobre una misión para toda la vida. Una misión que más a menudo se siente más que articulada. Hay pistas sobre la naturaleza de la misión en los riffs de guitarra, los solos locos, las letras y en el sudor compartido y la solidaridad de amigos y camaradas dentro y fuera del escenario", dice el comunicado.

El libro reflejará diversos aspectos de la vida Morello, desde su música con Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage a su activismo social y político. Estas historias se completan con fotografías, notas escritas a mano, setlists y otros objetos de su carrera.

La edición de tapa dura de "Whatever It Takes" estará disponible a partir de octubre a través de Genesis Publications. También estará disponible una edición especial firmada por el guitarrista y una caja limitada de dos mil copias con un vinilo exclusivo y un libro de canciones y tablas de acordes de The Nightwatchman.