Rolling Stone actualiza su lista de las mejores 500 canciones e incluye al reggaeton

Por primera vez en 17 años la revista Rolling Stone actualizó su listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, incluyendo por primera vez al reggaeton y realizando un puñado de cambios dentro del top 10.

"Respect", el tema estrenado por Aretha Franklin en 1967, ocupa el primer lugar del ránking reemplazando a "Like a Rolling Stone" de Bob Dylan que encabezaba la lista publicada en 2004. Ahora este tema se ubica en el puesto número 4.

En el segundo lugar se encuentra "Fight the power" del grupo de hip hop Public Enemy y en el tercero "A Change Is Gonna Come" de Sam Cooke. Las cinco posiciones del top 10 la completan "Smells like teen spirit" de Nirvana, "What's Going On" de Marvin Gaye, "Strawberry Fields Forever" de The Beatles, "Get Ur Freak On" de Missy Elliott, "Dreams" de Fleetwood Mac y "Hey Ya!" de Outkast.

Una de las sorpresas dentro del ránking la protagoniza "Gasolina" de Daddy Yankee, el himno máximo del reggaeton que se ubicó en el puesto número 50 y se transformó en la primera canción del género en integrar la lista de Rolling Stone. El tema supera en aparición a bandas como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Oasis y Guns N' Roses, entre otros.

Por su parte Bad Bunny logró incluir dos de sus composiciones: "Safaera" en el puesto 329 y "I Like it" junto a J Balvin y Cardi B en el lugar 384. Los otros latinos presentes son Selena Quintanilla con "Amor prohibido" (405) y Celia Cruz con "La vida es un carnaval" (439).

Rolling Stone first published its 500 Greatest Songs list in 2004, when the iPod was relatively new and Billie Eilish was three years old. Music has changed immeasurably since, so we remade the list from scratch. Here we present the all-new #RS500Songshttps://t.co/TwKwFA6DnP