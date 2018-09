Selena Gomez anunció que dejará las redes sociales

"Actualización" escribió la cantante Selena Gomez en una de sus publicaciones de Instagram y sus seguidores centraron la atención en su nuevo anuncio: dejará las redes sociales (... de nuevo).

"A pesar de que estoy agradecida de la voz que las redes sociales nos da a cada uno de nosotros, igualmente agradezco la posibilidad de dar un paso atrás y vivir el momento presente de mi vida, que me han concedido", indicó la intérprete de "Can't keep my hands to myself" para recalcar que "me tomaré un receso de las redes sociales".

Y a ello añadió un consejo para sus seguidores: "sólo recuerden: los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquier persona".

Los comentarios de apoyo de entre sus más de 143 millones de seguidores le llovieron a la cantante, principalmente resaltando que entendían su decisión y que se tomara el tiempo que necesitaba para recuperarse.