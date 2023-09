Shakira estrena "El Jefe" y se suma a la fiebre de los corridos mexicanos

Luego de recibir siete nominaciones a los próximos Latin Grammy, Shakira lanzó su nueva canción titulada "El Jefe" y se sumó a la ola de sonidos mexicanos.

Luego de que se popularizaran temas como "Ella Baila Sola" de Peso Pluma o "un x100to" de Bad Bunny y Grupo Frontera, decenas de artistas se han sumado a la fiebre por los corridos mexicanos y han lanzado obras relacionadas.

Dirigido a la niñera de sus hijos despedida por Piqué

En paralelo, la barranquillera aparentemente de nuevo arremete contra Piqué, y en esta ocasión la letra de "El Jefe" hace total alusión a la explotación laboral y al "patrón" que está cerca de ser un tirano.

"Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta, el muy hijo de p***". "Tú soñando con irte del barrio / Tienes todo pa' ser millonario / Gustos caros, la mentalidad / Solo te falta el salario".

Finalmente, Shakira lanza el nombre de la empleada doméstica: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización"

Fueron los mismos seguidores que al buscar el nombre dieron a parar aparentemente con la niñera de Sasha y Milán, los hijos de Shakira y Gerard Piqué. Incluso, la presunta hija de la mujer Dariana Melgar, salió a comentar las presunciones.

"A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira", lanzó en redes sociales.