Show “El Dorado World Tour” de Shakira se exhibirá en HBO

Grabado en Los Ángelesen agosto de 2018, "Shakira in concert: El Dorado World Tour" es el show más celebrado de la artista colombiana y su registro será exhibido por HBO y HBO GO.

El canal y su servicio de streaming mostrarán el registro audiovisual el próximo viernes 31 de enero a las 22:00 horas y dará a los suscriptores acceso exclusivo a la última gira mundial de la artista, anticipando su participación en el SuperBowl junto a Jennifer López fijado para dos días después.

En "Shakira in concert: El Dorado World Tour", la cantante colombiana interpreta sus éxitos como "Chantaje" y "La Bicicleta", así como los favoritos de su repertorio de más de 20 años de carrera como "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This time for Africa)" y "Estoy Aquí", en el Los Angeles Forum.

La película-concierto también contiene segmentos exclusivos que brindan a los espectadores una mirada íntima detrás de los escenarios mostrando la dedicación que tiene en su oficio para brindar a sus fans algo que, más que un concierto, es una experiencia electrizante.