A-ha regresará a Chile con el show donde tocan íntegro "Hunting High and Low"

La banda noruega A-ha anunció su regreso al país para el próximo 3 de septiembre en el Movistar Arena.

La agrupación llega con el formato "An Evening With" que tiene dos partes: en la primera tocan íntegro el disco debut "Hunting High and Low" lanzado en 1985 y luego, agregan canciones nuevas y antiguas.

Las entradas se pondrán a la venta el jueves 19 de marzo a las 11:00 horas, pero habrá primero una preventa para Clientes Entel pagando con Tarjetas Cencosud Scotiabank, a partir del martes 17 de marzo, 11.01 horas, ambas a través de Puntoticket.