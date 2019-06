Ana Prada y su vuelta a Chile: Un repaso por su carrera en medio de la lucha de género

Se encuentra en un proceso donde está grabando ocho canciones de temática de género, de autoras tan variopintas como Violeta Parra y Raffaella Carrá, pero con un denominador común: todas mujeres.

Es que Ana Prada se ha convertido en estos años en una referente de la lucha femenina y por eso no arranca de temas como el aborto y la igualdad. "Nos falta muchísimo", señaló en conversación con Cooperativa.

"Siempre que se habla del aborto legal te ponen como si estás en contra de la vida, yo soy madre y eso no es así. El aborto sucede igual, lo que pasa es que las pobres se mueren y las ricas, no. No seamos hipócritas. Lo que hay que tratar de hacer es que no se llegue a eso que para una mujer es una experiencia traumática y si es así por lo que sea, porque una tiene derecho a decidir porque es su cuerpo, la idea es que sea con la ayuda psicológica necesaria y en buenas condiciones con apoyo médico. Ser madre no es fácil, menos si lo eres sola y pobre", sostuvo.

Participante de distintas iniciativas sociales, como la campaña "Tus derechos empiezan en casa" y el III Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres en La Plata, Argentina, la cantautora uruguaya también promueve los derechos de las niñas y niños migrantes como los refugiados de Unicef en América Latina y el Caribe. Debido a esto, también compartió su reflexión por lo que se vive en Estados Unidos y otros lugares con la crisis migratoria.

"El mundo me parece un delirio, está todo mal. Nuestros países se hicieron de migrantes, todos somos descendientes de los barcos. El planeta es uno solo y es de todos. Espero que dentro de 200, 300 años no existan los países y seamos una nación sola. Me parece espantoso y denigrante que la especie humana se mate a si misma y no deje entrar gente que se muere amontonada, niños, en jaulas que lo ponen ante un juez. Se qué estamos hablando, estamos todos locos", apuntó.

Música y show en Chile

Además de las ocho canciones que se encuentra grabando de otras compositoras, contó que en la actualidad también prepara un nuevo disco. Sobre su show en Chile, estará acompañada de diversas exponentes nacionales como Yorka, Maida Larraín, Natalia Contesse y Paz Court.

Hará un repaso por lo más destacado de su trilogía discográfica como solista, compuesta por los álbumes "Soy Sola" (2006), "Soy Pecadora" (2009) y "Soy Otra" (2013).

Desde su primer trabajo individual a la fecha, dice que hay una esencia que se mantiene y lo aprendido está dentro del oficio de cantar. "Uno aprende el proceso que significa componer, de meterse a un estudio a grabar, de trabajar con otros músicos. Una comanda su propio proyecto... esa experiencia he ganado".

"Sigo siendo la misma persona, con más alegrías y tristezas. Se murió mi madre y eso empieza a notarse en lo que una quiere decir, y la vida misma te va ordenando ciertas cosas", complementó.

Las entradas para el show de Ana Prada este viernes 28 en el Teatro Nescafé de las Artes, están a la venta a través del sistema Ticketek con valores que van de los 20.000 a los 35.000 pesos.