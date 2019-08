Argentino Paulo Londra agota su concierto en el Movistar Arena

El cantante de música urbana Paulo Londra logró agotar todas las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 3 de octubre en el Movistar Arena.

En los últimos años la carrera del argentino ha crecido significativamente. A la colaboración con Becky G "Cuando te besé", se suma su sencillo "Tal vez"" y su reciente álbum "Homerun".

Su último lanzamiento fue la canción "Nothing on you" para el disco "No. 6 Collaboratios Project" del británico Ed Sheeran.