Así será la venta de entradas para los shows de Ricardo Arjona en Chile

La productora T4F+Bizarro dio a conocer los detalles de la venta de entradas para los shows que Ricardo Arjona dará en septiembre próximo.

Serán tres los conciertos que el guatemalteco ofrecerá en el país: el 26 de septiembre en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, el 28 en el Nacional de Santiago y el 30 en el Ester Roa de Concepción.

Para ello se habilitaron varias etapas en la venta de boletos. A las 11:00 horas del 18 de mayo se abrirá el sistema para las personas que pertenezcan a Mundo Arjona, el club de fans oficial del músico.

En tanto, el 22 de mayo partirá la preventa para el concierto en Santiago y la venta general para los shows de regiones.

Por último, los boletos para el espectáculo en el Estadio Nacional comenzarán a venderse sin restricciones el 24 de mayo a las 11:00 horas.

Ahora solo queda esperar para conocer los precios de las entradas para estos shows.

Arjona volverá a Chile de la mano de su gira "Circo, la despedida", con el cual dirá adiós a la promoción de su último álbum "Circo Soledad".

Pre-Venta Mundo Arjona (Fans): 18 de mayo – 11:00 AM

Pre-Venta Hites Santiago: 22 de mayo 11:00 AM al 24 de mayo 10:59 AM

Venta General Regiones: 22 de mayo 11:00 AM

Venta General Santiago: 24 de mayo 11:00 AM