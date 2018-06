Confirma nuevos artistas para el Fauna Primavera 2018

Nina Kraviz, Deerhunter, Nathy Peluso, Drefquila, Fernanda Arrau y Gattoni son los nuevos y últimos confirmados para la próxima edición del Fauna Primavera 2018, que se realizará el próximo sábado 10 de noviembre en Espacio Broadway.

Los nuevos artistas se sumarán al ya anunciado cartel que encabezan Lorde, Death Cab For Cutie, MGMT, At The Drive In, Javiera Mena y Built.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Puntoticket y los valores son los siguientes: