En septiembre se presentará finalmente el show Elvis Sinfónico

El show Elvis Sinfónico, originalmente programado para enero, se trasladó de escenario y finalmente se llevará a cabo en el Teatro Caupolicán.

El espectáculo, que presenta en vivo Priscilla Presley, viuda del "rey del rock", se materializará el 28 de septiembre.

"La presentación muestra de grabaciones inéditas de Elvis Presley de actuaciones que realizó en Hawái y Las Vegas y canciones de los discos 'If I Can Dream' y 'The Wonder of You', que serán proyectadas en tres pantallas gigantes, lo que permitirá ver y sentir una experiencia musical que Elvis que siempre soñó realizar", detalló la producción.

Además, se especificó que quienes "adquirieron entradas para la fecha de enero pueden utilizar los mismos tickets", o pedir la devolución respectiva en el sistema Puntoticket, donde además hay ubicaciones disponibles a la venta, desde 34.500 pesos.