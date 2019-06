Festival Antena confirma sus artistas por jornada

El Festival Antena, que se realizará el próximo 29 y 30 de junio en el Teatro Coliseo, anunció su cartel por día.

El sábado 29 de junio estará encabezado por The Jesus and Mary Chain junto con Adelaida, Planeta No, Protistas y Leo Saavedra.

Mientras que el sábado 30 tendrá como plato principal a Él Mató a un Policía Motorizado acompañados de Perras On The Beach y los chilenos de Marineros, Francisco Victoria y El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco.

Las entradas para ambas jornadas ya están a la venta a través del Sistema Puntoticket, mientras que los boletos por jornada se pondrán a la venta este lunes 3 de junio desde las 15:00 horas.

Preventa :

Cancha Abono (*) - $45.000

Cancha Sábado - $30.000

Cancha Domingo - $25.000

Platea Baja Sábado - $30.000

Platea Baja Domingo - $25.000

Platea Alta Sábado - $25.000

Platea Alta Domingo - $20.000

General :

Cancha Abono (*) - $50.000

Cancha Sábado - $35.000

Cancha Domingo - $30.000

Platea Baja Sábado - $35.000

Platea Baja Domingo - $30.000

Platea Alta Sábado - $25.000

Platea Alta Domingo - $20.000