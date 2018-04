Mike Patton volverá a Chile con Mondo Cane

Mike Patton no se olvida de Chile y una vez más confirmó visita al país, a tres años de su última visita con Faith No More.

En esta ocación, el músico llegará el próximo 8 de septiembre para presentarse con su proyecto Mondo Cane, en el Teatro Coliseo.

Patton se presentará con banda, coro y orquesta completa para recorrer melodías de Ennio Morricone, Fred Bongusto y Gino Paoli. Todo en un espectáculo que se realizará a cinco años desde el concierto que ofreció con el mismo proyecto en el Estadio Bicentenario de La Florida, para una velada conjunta con Ennio Morricone.

La venta de entradas para Mike Patton y Mondo Cane partirá al mediodía del próximo 26 de abril en el sistema Puntoticket, con valores de 30 mil pesos la platea alta, 55 mil pesos la platea aja numerada y 45 mil pesos la cancha.