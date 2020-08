El concierto que la banda noruega A-ha iba a dar en septiembre en Chile fue reprogramado: según anunció la productora DG Medios, los autores del hit "Take on me" reagendaron su presentación para el domingo 29 de agosto de 2021 en el Movistar Arena.

Sobre venta y/o devolución de entradas hay más información en Puntoticket.