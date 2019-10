Silvina Moreno realizará su primer concierto en Chile

Su debut como solista realizará la cantante argentina Silvina Moreno en nuestro país, con un show donde interpretará lo mejor de su repertorio, así como también presentará parte del nuevo disco, "Herminia".

El espectáculo será el próximo 02 de noviembre en el Club Subterráneo, mismo mes donde lanzará esta álbum.

"Estoy muy contenta, es un lindo desafío. Ya tenía ganas de hacer un show sola en Chile y empezar a medir la temperatura de un público que aprecia mucho nuestra música", sostuvo.

Sobre su presentación, la cantante adelanta que hará un recorrido por sus cuatro discos, incluyendo su última producción. "Me gusta dar un show completo donde se escuche repertorio desde el principio de mi camino al actual y como es un lugar donde no he tocado tanto, quiero preguntarles en el momento, ya que me encanta ese intercambio y estar abierta a lo que el público me vaya pidiendo", señala.

La venta de entradas están disponibles en el sistema Passline con valores que parten en los $15.000.