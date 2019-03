The Neighbourhood volverá a Chile en junio

La banda norteamericana The Neighbourhood, que deburó en Chile para la pasada edición de Lollapalooza, anunció que volverá el 9 de junio para presentarse en Teatro La Cúpula.

Si su primer show fue para mostrar su disco homónimo, este concierto es para lanzar su más reciente trabajo "Hard to Imagine The Neighbourhood ever changing", que a la fecha acumula más de 270 millones streams globales.Este proyecto integral compila sus tres EP´s y su tercer álbum de estudio, los cuales llegaron a lo largo de 2017 y 2018.

The Neighbourhood se ha instalado como uno de los puntales del nuevo pop-rock alternativo estadounidense desde la explosión del sencillo "Sweather Weather" en 2012 que los convirtió en un suceso viral con más de 295 millones de visualización, también certificado como doble Platino en Estados Unidos y que apuntaló su disco debut "I Love You" para vender más de 500 mil copias sólo en el mercado norteamericano.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 27 de marzo a través del sistema Puntoticket con un valor general de 40.300 pesos y 33.300 pesos, en preventa, entre el lunes 25 y el martes 26 de marzo, pagando con la tarjeta del Banco de Chile.