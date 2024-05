Concierto de Bad Bunny es eclipsado por caótica pelea entre mujeres

Brutales peleas fueron registradas durante un show brindado por Bad Bunny en el American Airlines Center de Dallas, Estados Unidos.

Un video registró el conflicto que llegó a las golpizas, con dos mujeres tomándose del cabello mientras las agresiones iban y venían.

De acuerdo al portal TMZ, una de ellas se abalanzó sobre los asientos para perpetrar los golpes, mientras "varios hombres hicieron todo lo posible para separarlas".

Aseguran que la persona que registró la campal pelea ya había sido testigo de una primer enfrentamiento entre ellas.

En cuanto al concierto, aseguran que ciertos asistentes de la sección tenían su atención dividida entre la pugna y el espectáculo del artista.

Fight breaks out at the Bad Bunny concert in Dallas last night pic.twitter.com/KIVvO0nr4x