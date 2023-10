Confirman regreso de Iron Maiden a Chile: Fecha, entradas y precios

A cuatro años de su última visita a nuestro país, la banda Iron Maiden confirmó su regreso a Chile, con un concierto en el Estadio Nacional en 2024.

La productora DG Medios había hecho un adelanto en sus redes sociales, que dejó expectantes a los fanáticos de la Doncella de Hierro y este viernes se confirmó la noticia.

¿Cuándo y dónde es el show de Iron Maiden?

La actuación de Iron Maiden será en el Estadio Nacional, el próximo 27 de noviembre de 2024, marcando la quinta vez que se presentarán en el recinto de Ñuñoa.

La última vez que la banda inglesa tocó en Chile fue en 2019, como parte de la gira "The Legacy of the Beast", con shows en el Movistar Arena y en el Estadio Nacional. Actualmente, el grupo está con el tour "The Future Past" en el que incluyeron la canción "Alexander the Great", que nunca antes habían tocado en vivo.

Preventa y precios para Iron Maiden en Chile

La preventa comenzará este martes 31 de octubre a las 12:00 horas y será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia (ambas con un 20% de descuento).

La venta general de entradas será desde el jueves 2 de noviembre, también desde el mediodía. Ambas se realizarán vía Ticketmaster.cl.

Los precios van desde los 40.775 pesos chilenos a 174.750 pesos chilenos, incluyendo el cargo por servicio.

