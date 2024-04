David Cross, ex King Crimson, se presentará en el Teatro Nescafé

El violinista y tecladista inglés David Cross se presentará durante el segundo semestre en Santiago, en un show que -junto a Lark's Tongues Band- recorre lo más selecto de los discos de King Crimson en que participó, durante los años '70.

La cita es el 21 de agosto en el Teatro Nescafé, donde Cross presentará parte importante de "Lark's Tongue In Aspic", "Starless and the Bible Black" y "Red", este último para muchos fans, el mejor de la carrera de la banda que fundara y mantuviera por años Robert Fripp.

La banda que acompaña a Cross está compuesta por John Mitchell en la guitarra/voz, Sheila Maloney en los teclados, Mick Paul en el bajo y Jack Sumerfield en la batería.

El músico también es parte de Stick Men, proyecto donde comparte con los exmiembros de Crimson Tony Levin y Pat Mastelotto, y que se presentó en Chile en 2022.

Las entradas, a la venta a través de Ticketmaster, tienen los siguientes precios en preventa:

Primeras Filas: 55.000 pesos

Platea Baja Preferencial: $48.000

Platea Baja Central: $42.000

Platea Baja Lateral: $38.000

Platea Alta Central: $32.000

Platea Alta Lateral: $28.000