Histórico vocalista de Foreigner se presentará en Chile durante agosto

El cantante Lou Gramm, primer e histórico vocalista de la banda Foreigner, se presentará en Chile durante el segundo semestre de 2024, tras agendar shows en el Teatro Caupolicán el 15 de agosto; y en Arena Monticello el 17 de agosto.

El estadounidense, voz de clásicos como "Waiting for a girl like you" o "I want to know what love is", fue parte del grupo desde su fundación, en 1976, hasta el año 1990; para luego regresar en 1992 y seguir hasta el año 2003.