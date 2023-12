Jonas Brothers regresan a Chile en 2024: Fecha, lugar y entradas

Jonas Brothers anunció su regreso a Chile con "The Tour", una gira donde celebran sus cinco álbumes de estudio.

Los hermanos Nick, Joe y Kevin, cuya carrera se vio impulsada por su trabajo en Disney Channel a finales de los 2000, se estarán presentando el 23 de abril en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Esta visita, donde repasarán éxitos como "SOS", "Burnin' Up", "Fly With Me" y "Sucker", será la primera en más de 10 años, siendo su paso por el Festival de Viña 2013 y su posterior show en el Movistar Arena la última vez que pisaron territorio nacional como trío.

Venta de entradas

La preventa de entradas para clientes Entel y Scotia estará disponible a partir del martes 19 de diciembre a las 11:00 horas con un 20% de descuento a través del sistema Ticketmaster.

En tanto, la venta general comenzará el jueves 21 de diciembre mediante el mismo sistema.