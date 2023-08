Liam Payne cancela concierto en Chile por problemas de salud

El cantante inglés Liam Payne anunció la suspensión de su gira por Sudamérica, incluido el show en Chile, debido a una grave complicación de salud.

"Es lo último que me hubiera gustado decirles, pero he estado mal últimamente y estuve hospitalizado con una fuerte infección renal", explicó el exintegrante de One Direction en un vídeo copartido por redes sociales.

"Estaba más que emocionado de venir a tocar para ustedes. A quienes compraron entradas: Lo siento mucho. Estamos trabajando para volver a programar el tour tan pronto como sea posible, pero por ahora estaremos reembolsando las entradas", comunicó el intérprete de "Polaroid".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liam Payne (@liampayne)

Devolución de entradas

A través de Lotus, productora a cargo del show que se llevaría a cabo el 5 de septiembre en el Teatro Caupolicán, confirmaron que el proceso de devolución iniciará este viernes.

"Las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra", señalaron.