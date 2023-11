Megadeth vuelve a Chile: Fecha, venta de entradas y recinto confirmados

El grupo Megadeth confirmó su retorno a Chile para ofrecer un concierto en el marco de su gira internacional "Crush the World Tour".

Esta será la primera presentación de Dave Mustain y compañía en Chile desde el año 2017, cuando encabezaron el festival Santiago Gets Louder.

En esta ocasión Megadeth llegará al país promocionando su más reciente disco "The Sick, The Dying... And The Dead!", el cual fue grabado luego de que Mustaine superara el cáncer que padecía.

¿Cuándo y dónde es?

El regreso de Megadeth se concretará el próximo 9 de abril de 2024 en el Movistar Arena, recinto que los estadounidenses ya han pisado en años anteriores.

Entradas

Entradas en preventa desde el domingo 12 de noviembre a las 11:00 horas para los fanáticos que tengan membresía en el sitio web de la banda y venta general a partir del lunes 13 de noviembre a las 11:00 horas en PuntoTicket.

Los precios para Megadeth en Chile son los siguientes: