Mr. Big y Sebastian Bach en Chile: fecha, lugar y venta de entradas

Una "cumbre hard rock/glam" se concretará el 3 de mayo de 2024 en el Teatro Caupolicán de Santiago, con la presentación en la capital de la banda Mr. Big, que girará por Sudamérica junto al cantante y exSkid Row Sebastian Bach.

Se trata de la gira de despedida de Mr. Big (California, 1987), en la que Eric Martin, Billy Sheehan, Paul Gilbert y Matt Starr interpretarán en forma íntegra su reconocido disco Lean Into It (1991), que incluye canciones como "Just take my heart" y "To be with you".

Bach, por su parte, presenta en vivo una selección de su carrera solista, pero también de lo mejor de su antigua banda, con la que grabó los álbumes "Skid Row", "Slave to the Grind" y "Subhuman Race".

Mr. Big y Sebastian Bach en Chile: venta de entradas

Las entradas para el show de Mr. Big y Sebastian Bach en Chile, a la venta a través del sistema Puntoticket, tienes valores -más cargo por servicio- de: