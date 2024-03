Música, comida y tendencias K: Club Hípico recibirá festival coreano

Un evento con música, comida y tendencias coreanas se realizará bajo el nombre All At Once el 4 de mayo, en el Club Hípico, para "acercar el entretenimiento y la cultura pop coreana al público chileno".

Las entradas, a la venta en Puntoticket, parten en los 45.000 pesos, más cargo por servicio; mientras que la producción revelará los artistas que participarán luego de las preventas, como ya es costumbre en los eventos considerados festivales.