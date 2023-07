NCT Dream en Chile: Setlist, horarios y detalles

El grupo NCT Dream, subunidad de NCT, regresa a Chile por tercera vez para presentarse este jueves 6 de julio con su gira "The Dream Show 2".

Tras su fallida pasada por el Music Bank, la banda de K-pop pisará el Movistar Arena para presentar 28 de sus éxitos, iniciando con "Glitch Mode", pasando por "Hot Sauce", "Beatbox" y cerrando con su hit "Candy".

Apertura de puertas y más

De acuerdo a Noix Entertainment, las puertas abrirán a las 17:00 horas para los tickets preferenciales y el ingreso general iniciará a las 18:00 horas, teniendo previsto el comienzo del show para las 20:00 horas.

En tanto, objetos contundentes como bolsos de gran tamaño, carpas, sacos de dormir y otros no podrán ser ingresados al recinto. No obstante, carteles que no excedan los 30x25 centimetros sí están permitidos.

Además, el show aún cuenta con entradas disponibles para el sector de Cancha "In Your Dream NCT Zen" a través del sistema Puntoticket.