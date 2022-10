Paramore anunció show en Chile para marzo de 2023

La banda estadounidense Paramore confirmó su regreso a Chile para presentar su próximo álbum "This Is Why", que se publicará en 2023.

El trío estadounidense actuará el 5 de marzo de 2023 en Movistar Arena, a casi 10 años de lo que fue su último paso por el país.

Además de Chile, Paramore anunció conciertos en Brasil, Colombia, Perú y Argentina.

Las entradas para el show en Chile se pondrán a la venta el viernes 7 por Puntoticket.