Post Malone vuelve a Chile con masivo show en solitario

El cantante Post Malone confirmó que volverá a Chile para ofrecer un masivo show en solitario en el Estadio Bicentenario de La Florida el 29 de agosto.

El músico, que recientemente estuvo de gira con Red Hot Chili Peppers, llegará al país de la mano de su gira "If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour", con la cual pretende mostrar su nuevo disco "Austin" que será lanzado el 28 de julio.

"Los quiero muchísimo y estoy deseando salir y hacer más conciertos para ustedes. Nueva producción, nuevas canciones y un hombre muy, muy guapo en el escenario. Les envío amor a ti y a los tuyos", dijo Post Malone en un comunicado.

La preventa de entradas comenzará este lunes 3 de julio a las 11:00 horas a través de Ticketek. La venta general el 5 de julio a la misma hora.

Los valores de los boletos para ver a Post Malone irán desde los $38.600 a los $183.350.