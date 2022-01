Spotify retiró la discografía de Neil Young de su catálogo

Finalmente la plataforma Spotify retiró la discografía del cantautor Neil Young luego de que él mismo lo solicitara, a raíz de la presencia de un polémico podcast en el catálogo de la plataforma.

Desde ahora la música del canadiense no podrá escucharse en Spotify, salvo algunas excepciones que están presentes por sus apariciones en bandas sonoras de películas.

Entre los temas aún disponibls de Young están sus más grandes clásicos: "Heart of Gold", "Rockin' in the freeworld", "Down by the river" y "Harvest moon".

"Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos poder darle la bienvenida de vuelta pronto", dijo un vocero de la compañía a The Hollywood Reporter.

Esta semana el artista había solicitado a la plataforma de streaming decidir entre mantener su música o el podcast de Joe Rogan, un comediante que se ha hecho conocido por difundir información falsa sobre la pandemia y cuya audiencia es de 11 millones de personas por episodio.

"Quiero que hagan saber inmediatamente hoy a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos", había dicho el cantante de 76 años.