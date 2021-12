Spotify revela lo más escuchado por los "gamers" en Chile en 2021

Al final del año, Spotify sigue revelando datos de 2021 y ahora mostró los más preferidos por los "gamers", tanto los contenidos sobre videojuegos que consumieron como el uso de consolas.

Según la plataforma de streaming, las consolas donde más se escuchó música fueron PlayStation y Xbox. Los cinco artistas más escuchados en estos dispositivos fueron Bad Bunny, Myke Towers, Anuel AA, Rauw Alejandro y Bizarrap.

Asimismo, la canción más reproducida en consolas fue "DÁKITI" de Bad Bunny y Jhay Cortez. También destacaron "Yonaguni" del puertorriqueño, "Dimelo Ma" de Marcianeke y Pailita, y "Todo De Ti" de Rauw Alejandro.

En cuanto a bandas sonoras, la más reproducida por los "gamers" fue "Minecraft - Volume Alpha" de C418. Además, entre lo más escuchado están los soundtracks de "Doom", la saga "The Last of Us", "Call of Duty: Black Ops – Zombies" y "Red Dead Redemption 2", entre otros.

Los podcast de videojuegos también fueron consumidos durante 2021, con un top 5 conformados por "Malditos Games", "La Arcana - Francisca Sky", "OWO - Otros Weones Otakus", "The Legion Geek" y "El Late Show del GOTSA".