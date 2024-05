Steve Albini, icónico productor de Nirvana, muere a los 61 años

Steve Albini, el icónico músico y productor de rock alternativo, murió a los 61 años de un ataque al corazón, según confirmó el equipo de su estudio Electric Audio al medio musical Pitchfork.

Albini, quien lideraba las bandas Big Black y Shellac –agrupación que se bajó de la primera edición de Primavera Sound en Chile-, fue un reconocido ingeniero en sonido de muchas bandas importantes del rock alternativo.

Entre sus trabajos se encuentra la producción del último disco de Nirvana, "In Utero" (1993), con un rol muy importante en la producción; "Surfer Rosa" de Pixies (1988); el debut de The Breeders, "Pod" (1990), y "Rid of me" de Pj Harvey (1993). Además de trabajar con The Stooges, Cheap Trick, Silver Apples, Man... Or Astro-man?, Helmet, Bush, Mogwai, Low, entre otros.

El músico se encontraba preparando con su banda Shellac la gira de su primer disco en una década, "To All Trains", cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana.