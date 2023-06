Taylor Swift confirmó gira por Sudamérica: Chile quedó fuera

La cantante Taylor Swift confirmó las fechas de su gira por Sudamérica, tramo donde Chile quedó absolutamente excluido.

La estadounidense comenzará su periplo por Latinoamérica en México el próximo 24 de agosto. A la parte sur del continente arribará el 9 de noviembre para dar dos shows en el Estadio de River Plate en Argentina.

Luego ofrecerá un espectáculo en Rio de Janeiro y dos en Sao Paulo entre el 18 y el 26 de noviembre.

Por su parte Chile quedó fuera de su gira "The Eras Tour" debido a la falta de recintos disponibles para albergar este espectáculo.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26