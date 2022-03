The Rolling Stones anuncian gira para festejar sus 60 años

La banda inglesa The Rolling Stones presentó sus intenciones de celebrar sus 60 años de carrera con una serie de presentaciones a partir de junio próximo.

Tras finalizar la gira "No Filter Tour" en 2021 (que estuvo paralizada por la pandemia y marcada por la muerte de Charlie Watts), ahora el conjunto confirmó las primeras fechas de la gira "SIXTY".

Los londinenses anunciaron un recorrido en primera instancia por Europa a partir del 1 de junio, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, con fechas en Alemani, Reino Unido, Suiza e Italia, para terminar el 31 de julio en Suecia.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K