The Village People tras último uso de "YMCA" por Trump: "Por suerte, ahora está fuera de la oficina"

El último discurso de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos concluyó con la canción "YMCA" de The Village People, algo que fue habitual en los últimos años y que el propio grupo solicitó al Mandatario que no usara.

Ahora, el conjunto afirmó que "le pedimos que cesara y desistiera hace mucho tiempo. Sin embargo, como es un matón, nuestra solicitud fue ignorada", en declaraciones a TMZ.

"Por suerte, ahora está fuera de la oficina, por lo que parece que su uso abusivo de nuestra música finalmente ha terminado", agregó el conjunto estadounidense.

Además, The Village People ofreció una mirada sobre el tema para el futuro: "Esperamos encabezar un cambio en la ley de derechos de autor que les dará a los artistas y editores más control sobre quién puede y quién no puede usar nuestra música en el espacio público. Actualmente no hay límite para las licencias generales".