Tool regresó a los escenarios después de dos años

La banda estadounidense Tool tenía un ambicioso plan para promocionar su álbum "Fear Inoculum" de 2019 pero fue afectado por el Covid-19. Y ahora, casi dos años después de su último show, el conjunto estadounidense volvió a tocar en vivo.

La noche del lunes, en el Matthew Knight Arena en Eugene, Oregon, fue el primer show de la banda después de 670 días. Su última actuación había sido el 11 de marzo de 2020 antes de cancelar el periplo por la pandemia.

Entre marzo de 2020 y enero de 2022, el cantante Maynard James Keenan se contagió en dos ocasiones de coronavirus: primero en febrero de 2020 con secuelas que le duraron meses, y luego en diciembre de ese mismo año, asegurando que "no podía decir dos palabras sin tener un ataque de tos".

Según Consequence of Sound, las primeras palabras de Keenan en el escenario fueron "Jesucristo. Dos años y 15 libras de bocadillos después" y partieron el show con "Fear Inoculum", canción del mismo álbum que comprendió gran parte del setlist.

También fueron parte del repertorio canciones como "Opiate", "The Pot", "Pushit", "The Grudge" y "Right in Two", antes de finalizar el concierto con "The Patient" e "Invincible".

Saw @Tool in Eugene, Oregon!!! It was such a spectacular show! Plus it was my 8 year old son's first concert and he had a blast! Can't wait to see them again, hopefully next time we can get a poster 👀 #ToolEugene #Tool (they gave permission for pics and videos at the last song) pic.twitter.com/sHI2aFyb3l