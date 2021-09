Un hito más: BTS ingresa al Salón de la Fama 2022 de los Records Guinness

El grupo más emblemático del k-pop, BTS, ha sumado otro logro a su historial: los Guinness World Records los acogieron en el Salón de la Fama de este año por haber conseguido –desde los inicios de su fama mundial en 2018– 23 récords en total.

Entre las barreras que han roto, están la de ser el grupo que más reproducciones ha tenido en Spotify, siendo también su canción "Butter" la que más streamings ha tenido en esa plataforma. Asimismo, en Twitter ha sido la banda que más interacciones ha generado.

"Los hombres están en el libro", se reveló a través de la cuenta oficial de Twitter de la obra de referencia, y además se felicitó al grupo surcoreano por su aparición en la edición más actual del registro.

THE BOYS ARE IN THE BOOK 🙌



Congratulations to @bts_twt who have a spread in the upcoming #GWR2022 book!



After breaking countless records throughout 2021, they have also cemented their place in the Guinness World Records Hall of Fame 👇