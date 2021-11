"Ustedes me salvaron la vida": Britney Spears agradece al movimiento #FreeBritney

La cantante Britney Spears reapareció tras el fin de la tutela legal que mantuvo su padre sobre su vida durante 13 años y agradeció a sus fanáticos por salvarle la vida.

"El movimiento #FreeBritney es lo máximo. Mi voz estuvo silenciada y amenazada por tanto tiempo, no podía decir nada, pero gracias a ustedes y a su preocupación por llevar esto a la esfera pública yo y todos pudimos darnos cuenta. Creo que de alguna manera ustedes me salvaron la vida", dijo a través de un video en sus redes sociales.

Spears también le dedicó palabras a la tutela por primera vez de manera pública e indicó que estos 13 años "fue mucho tiempo para estar en una situación en la que no quieres estar".

"No estoy aquí para ser una víctima. Viví con víctimas toda mi vida de niña, por eso salí de mi casa y trabajé durante 20 años. Estoy aquí para ser una defensora de las personas con discapacidades y enfermedades reales", agregó la artista estadounidense.

Además la "princesa del pop" adelantó que pronto estará contando su historia en una entrevista junto a Oprah Winfrey.

I might as well do a hint of my thoughts here before I go and set things square on @Oprah 🤔😜🤷🏼‍♀️ !!!!! pic.twitter.com/Gf3ckusc5S