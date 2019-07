Revelan fragmentos de la última carta de Violeta Parra: "Yo no me suicido por amor"

Se mantuvo por décadas en la intimidad de la familia Parra, pero ahora la carta de despedida de Violeta Parra, escrita antes de suicidarse, fue revelada por la periodista Sabine Drysdale en el libro "Extremas", particularmente en el volumen "Violeta Parra: la violenta Parra", publicado por Ediciones UDP.

Según detalló La Tercera, la misiva iba dirigida a su hermano Nicanor Parra y fue encontrada en las piernas de la artista luego de haberse disparado, el 5 de febrero de 1967.

"Si juntamos dos mil hombres no alcanza a salir de ellos un cuarto de hombre.

Desesperada, nada. Clarificada.

Dice uno por ahí que los Parra son cortados a una misma tijera. El que lo dice debe haberlo cortado por un serrucho.

Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres", es parte del contenido de la carta.

Agradece a Nicanor, pero también habla con amargura de sus hijos:

"Mi madre es una reina mañosa.

La Carmen Luisa despertará frente al vacío que deja su madre.

Me cago en los discursos de despedida. (...)

Los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país.

No tuve nada. Lo di todo. Quise dar, no encontré quien recibiera.

Angel está prisionero. Isabel también. Carmen Luisa también, pero de la nebulosa. Y no como los anteriores huevoncitos grandes. Los deslumbran los encerados.

Pucha qué gran tipo es Nicanor. Sin él no habría Violeta Parra. Pero al pobre yo le escondo todo porque le rompe el corazón.

El presidente Frei es un farsante. Fidel es un romántico. Lenin se equivocó.

No quiero que mis hijos sean más cobardes".

El director de publicaciones de la UDP, Matías Rivas, señaló a La Tercera que "Sabine (Drysdale) logró hacer un texto poderoso, con intención periodística y literaria. La aparición de fragmentos de la mítica carta de Violera Parra dirigida a Nicanor antes de suicidarse son tremendos. Le dan al texto contundencia, ya que está la voz de la protagonista expresándose en una situación límite. Es un gran perfil. Memorable".