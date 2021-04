Voz de Sex Pistols destroza a la serie de la banda: "Es la mierda más irrespetuosa"

El cantante John Lydon, conocido por haber sido la voz de Sex Pistols, disparó duramente contra la serie que el director Danny Boyle está realizando sobre la icónica banda británica.

En entrevista con The Sunday Times, el artista conocido como Johnny Rotten dijo que la producción "es la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar".

"Llegaron al punto de contratar a un actor para intepretarme, pero ¿en qué está trabajando ese actor? Ciertamente no en mi personaje. No puedo hacer otra cosa que ir ante la justicia", sostuvo la voz de "God save the Queen".

Lydon agregó que para él Boyle "no es un completo desconocido", detallando que se conocieron durante los preparativos de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Lo siento, pero si crees que puedes hacer esto y caminar sobre mi, no va a suceder. No sin una maldita y enorme pelea", agregó el cantante.

"Pistols", la serie biográfica sobre uno de los grupos precursores del punk, está basada en el libro "Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol" que el guitarrista Steve Jones lanzó en 2018.