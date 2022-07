Zack de la Rocha se lesionó una pierna durante show de Rage Against the Machine

El cantante Zack de la Rocha sufrió una lesión en un show Rage Against the Machine y terminó la presentación sin poder mantenerse sobre sus pies.

El momento ocurrió durante un concierto en Chicago, el segundo que el grupo brinda en esta gira de reunión a 11 años de su última separación.

De acuerdo a Consequence of Sound, el vocalista se lesionó uno de sus pies en medio del set y tuvo que salir brevemente del escenario. "No sé qué le pasó a mi pierna derecha, pero ¿saben qué? Vamos a seguir con esto, puedo arrastrarme por el escenario, así que tocaremos para ustedes toda la noche", dijo De la Rocha al volver a la tarima.

After sustaining the injury, Zack de la Rocha was helped off stage by the band's crew members. Following a brief break, the concert resumed with de la Rocha performing while seated on a monitor. pic.twitter.com/ZXYUtwObvX

Sin embargo al músico se le vio con serias dificultades para mantenerse de pie, por lo que realizó el resto de la presentación sentado sobre uno de los monitores.

Al finalizar el show -el que se desarrolló según lo programado pese al accidente- los miembros de Rage Against the Machine fueron a abrazar a su cantante y lo ayudaron a salir de escena.

Este martes 12 de julio los estadounidenses brindarán un nuevo show en Chicago, para luego continuar su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos.

After finishing the show, Zack de la Rocha was embraced by each member of Rage, and then carried off the stage by members of the band's crew. pic.twitter.com/H2wfP2pXqv