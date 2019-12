"6 Underground": Michael Bay y su "súper acción" se toman Netflix

"Es la película más Michael Bay en la historia de Michael Bay", dijo Ryan Reynolds durante la promoción de la cinta, una especie de declaración de intenciones por lo que vienen siendo las últimas cintas del director, como la saga "Transformers" o "Pain & Gain". Y su palabra, se cumplió.

En "Six Underground" la acción está garantizada, un poco excesiva para los que evitan este género, pero que seguramente los amantes de las explosiones, persecuciones y tiroteos, disfrutarán sin frenos.

Un multimillonario, protagonizado por Reynolds, lidera un escuadrón que después de fingir sus muertes buscan derrocar a poderosos criminales y dictadores. "Borrar el pasado y cambiar el futuro", es la consigna de estos individuos, donde cada uno sorprende con sus habilidades como en la tecnología, medicina, el parkour, y el uso de armas.

Fórmula probada que no quita ciertos vacíos a la hora de generar un relato conciso, donde no existe una mayor profundidad de los roles y donde los diálogos no se sienten importantes. Destaca, eso sí, ciertos pasajes de humor, pero en especial, escenas de violencia que rozan lo gore. El director sorprende con unas secuencias que te invitan a decir "¡oh!", como las muertes de varios "villanos".

Una película ideal para el popcorn, apuesta de Netflix para que la gente en la casa disfrute un par de horas de su fin de semana sin mayores reflexiones. "Underground 6" es eso, una cinta que puede generar sentimientos encontrados por una edición frenética y sin respiros, como también un filme que no tiene mayores pretensiones más que entretener.

En el elenco, además de Ryan Reynolds, están Adria Arjona, Ben Hardy, Dave Franco, Melanié Laurent, Manuel García-Rulfo y Corey Hawkins. Y ahí entra una de las principales virtudes de la obra de Michael Bay: la química entre los actores. Te transmiten su complicidad, una sensación de que los actores disfrutaron ser parte de esta historia.

"Six Underground", la película de "súper acción", se estrena en Netflix esta viernes 13 de diciembre.