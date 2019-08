Actor que interpreta a Carlos Tévez en Netflix: "Tuvo una vida muy dura"

Con apenas 14 años el actor argentino Balthazar Murillo se encuentra en la palestra de Latinoamérica. Esto porque es el protagonista de "Apache", la nueva serie de Netflix sobre la vida del futbolista Carlos Tévez.

Allí, Murillo interpreta al goleador durante su compleja infancia al interior del Fuerte Apache, barrio vulnerable de Buenos Aires donde la violenica se impone sobre la tranquilidad.

Precisamente allí la producción rodó varias de sus escenas para mantener el espíritu de la historia de Tévez. "La gente allí fue muy amable, nos recibían muy bien cada vez que íbamos y se ofrecían a ayudarnos, prestándonos sus casas para grabar", detalló Murillo en conversación con Cooperativa.

El joven argentino fue escogido por el mismo futbolista para interpretarlo, en una decisión que estuvo influenciada por su corta carrera. "Sé que él me eligió porque vio una foto y vio otros trabajos, él tuvo la decisión final", agregó el actor.

"Hablamos un poco, me dijo qué quería con mi personaje, que no quería una imitación, si no que lo hiciera como a mi me pareciera, pero también con algunos gestos de él", contó sobre el encuentro que tuvo con el futbolista antes de hacer la serie.

Un camino complejo

Para interpretar al artillero de Boca Juniors, Murillo tuvo que prepararse en distintos aspectos. Uno de ellos fue el fútbol, donde tuvo que recrear parte del talento de Tévez con la pelota. Para ello, aseguró haber tomado clases: "Fui a entrenar y estuve con una nutricionista también", dijo.

Además, Murillo utiliza una protesis en su cuerpo para emular la característica quemadura en el cuello que luce Carlos Tévez en su cuello desde los 8 meses de vida. "Me complicaba un poco para hablar, pero tenía una instructora que me ayudó mucho con eso", indicó.

"Conocía a Carlos, pero porque siempre lo seguí por donde jugó, me encanta el fútbol. Pero de su vida privada no sabía, no tenía mucha idea. Pero eso es lo que cuenta la serie. Tuvo una vida muy dura y a pesar de todo eso está donde está hoy", reconoció Balthazar Murillo.

"Apache", la serie sobre la vida de Carlos Tévez, se estrenará este viernes 16 de agosto a través de Netflix.