Directora de "Wonder Woman" firmó un contrato multimillonario con Netflix

Desde Netflix siguen contratando a grandes figuras para potenciar sus producciones originales, siendo Patty Jenkins la última en sumarse.

Según informó Variety, la directora de "Wonder Woman" firmó un contrato de 10 millones de dólares con una validez de tres años con el servicio streaming. Ahí producirá nuevas series de televisión, aspecto no desconocido dentro de su carrera.

Es que Jenkins, antes de dar el salto al cine, dirigió episodios de "Arrested Development", "The Killing", entre otras. Además se hizo cargo de "I Am The Night", serie de TNT.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Patty Jenkins a Netflix. Su pionero trabajo ha forzado los límites y ella cuenta las historias con tal confianza que dejan una marca inolvidable. Estamos encantados de acoger sus muchas ideas y ayudarle a traerlas a la vida", sostuvo Channing Dungey, vicepresidente de series originales de Netflix.

Por su parte, la directora también se refirió a su llegada al servicio streaming. "Estoy muy contenta de embarcarme en el emocionante camino de hacer un nuevo mundo de televisión con una compañía y gente que admiro tanto como Ted, Cindy, Channing, Peter, y todo el equipo de Netflix. Tengo muchas ganas de investigar grandes trabajos juntos pronto".

La directora de "Wonder Woman 1984" se une a otras figuras importantes de la industria que han sido fichados por Netflix, como Ryan Murphy ("American Horror Story") y Shonda Rhimes ("Grey´s Anatomy").