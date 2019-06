Directores de Avengers preparan serie sobre cartas "Magic" para Netflix

Los hermanos Russo, que todavía están saboreando el reciente y descomunal éxito de su película "Avengers: Endgame", producirán para Netflix una serie de anime sobre el popular juego de cartas coleccionables "Magic: The Gathering".

Como productores ejecutivos, Joe y Anthony Russo se pondrán al frente de este proyecto en el que también está involucrada Wizards of The Coast, la compañía que comenzó a publicar en 1993 el juego "Magic: The Gathering", y los estudios Allspark Animation, Octopie y Bardel Entertainment.

"Hemos sido enormes fans y jugadores de 'Magic: The Gathering' desde que salió, así que poder ayudar a que estas historias cobren vida a través de la animación es un proyecto de verdadera pasión para nosotros", dijeron los Russo.

Los Russo vienen de triunfar a lo grande con "Avengers: Endgame", la esperada película de Marvel Studios que, con 2.714 millones de dólares recaudados desde su estreno a finales de abril, es la segunda cinta más taquillera de la historia.

Este extraordinario resultado comercial en todo el mundo ubica a "Avengers: Endgame" solo por detrás de "Avatar" (2009), que todavía tiene el récord global con 2.788 millones de dólares.