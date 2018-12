Guionista explica cambio de sexo de Andrómeda en "Saint Seiya" de Netflix

El trailer de la adaptación que Netflix prepara de "Saint Seiya" no dejó contentos a los fanáticos del animé, principalmente por los cambios de nombre de los personajes y por la radical modificación que sufrió "Shun de Andrómeda", quien pasó de hombre a mujer.

Es por eso que el guionista del proyecto, Eugene Son, salió a defender los cambios y aseguró que "pensé que sería interesante verlo, pero sabía que esto sería polémico".

"La serie siempre ha tenido fantásticos personajes femeninos dinámicos y fuertes, y se refleja en la tremenda cantidad de mujeres que sienten pasión por el manga y el anime de Seiya. Pero hace treinta años, un grupo de muchachos luchando por salvar el mundo sin chicas alrededor no era gran cosa. Ese era el defecto entonces. Hoy el mundo ha cambiado", agregó.

Son dijo que "los conceptos centrales de Andrómeda no cambiarían. Ella usa sus cadenas para defenderse a sí misma ya sus amigos, lo que aprendió de su hermano protector que le enseñó a pelear".

El escritor indicó que, pese a que en el animé existen personajes femeninos poderosos, "nadie quiere verlos convertidos en Caballeros de Bronce".

"No quería crear un nuevo personaje femenino que sobresaliera y fuera obvio, especialmente si no fue creado de forma natural y no tiene un carácter/personalidad distinto al de 'ser la chica'", explicó.