"Lucifer" se convirtió en la serie más vista en "streaming" este 2019

Un gran cierre de 2019 está teniendo Netflix, en especial luego que saliera un listado con lo más visto en "streaming" durante este año.

Según un ranking que elaboró TV Time, 19 de las 20 series que aparecen, pertenen a ellos. En primer lugar, destaca "Lucifer", la producción protagonizada por Tom Ellis fue comprada por la plataforma luego que FOX decidiera cancelarla.

Luego, en segundo lugar, aparece la tercera temporada de "Stranger Things". "13 Reasons Why", "La Casa de Papel", "Orange is the New Black", "The Punisher" y "Jessica Jones" son otras las que aparecen.

En cuando a la serie que no pertenece a Netflix, se trata de "The Handmaid's Tale", parte del servicio Hulu.